Stiri pe aceeasi tema

- ​Bosch spune ca va extinde și la Sibiu divizia de cercetare și inginerie care efectueaza la Cluj și teste cu mașini autonome și utilizeaza și tehnologii din domeniul AI. Bosch, care deține mai multe fabrici in Romania, are aproximativ 10.000 de angajați, numarul acestora crescand cu 12% anul trecut.…

- Gigantul de telecomunicații Vodafone, prezent și pe piața din Romania, anunța concedieri masive in urmatorii 3 ani. Vor fi suprimate 11 mii de posturi din toata lumea, ce reprezinta aproximativ 12% din forța de munca angajata de aceasta companie de telecomunicatii.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu Viorel Hrebenciuc. In compania cui a fost filmat fostul politician la ieșirea dintr-un restaurant de fițe din Capitala. Fostul deputat social democrat are mare grija de felul in care arata atunci cand…

- Vrei sa arați ca Mira? Atunci fii pregatit sa investești și nu te uita la timp sau bani! Noi iți vom arata imagini de senzație cu frumoasa artista, dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri din Romania, au fost pe „urmele” ei. Paparazzii noștri au filmat-o in ipostaze rare pe artista.…

- Cand Brigitte nu-i acasa, Florin Pastrama iși face de cap?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat fiecare mișcare a omului de afaceri. In compania cui a fost surprins soțul vedetei și cum iși petrece timpul in timp ce bruneta se afla…

- Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro au surprins-o pe Alina Sorescu alaturi de o persoana apropiata. Au vorbit mai multe minute și se poate observa ca au se ințeleg extrem de bine, existand cateva gesturi de afecțiune.

- Lavinia Pirva este o mamica model și nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, vorbesc de la sine. Vedeta este extrem de implicata in viața baiețelului pe care il are cu Ștefan Banica și ii face toate poftele micuțului.

- In plina zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” Elisabetei Lipa și au surprins-o pe aceasta in ipostaze rare. Sportiva a fost vazuta in timp ce incalca legea, dar asta doar pentru infrumusețare. Iata ce filmare avem cu celebra canotoare!