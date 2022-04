Când este programat să apară Avatar 2, continuarea celebrului film lansat în 2009 Se lucreaza deja la continuarea filmului Avatar, iar producatorii promit ca Avatar 2 va impresiona publicul, mai ales datorita tehnologiei folosite. Filmul Avatar, lansat in 2009, a vut un succes urias. Primul miliard de dolari l-a produs dupa numai 19 zile de la lansare, record absolut dupa o perioada atat de scurta de timp. Intre timp, Avatar a ajuns la incasari de aproape 2,8 miliarde de dolari, ceea ce il face cel mai profitabil film din istorie. Dar producatorii acestui science fiction nu se opresc aici. In curand, Avatar 2 va aparea pe micile si pe marile ecrane, scrie Radio Impuls. Continuarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

