Când este momentul oportun pentru a doua sarcină și de ce lucruri trebuie să țineți cont Implinirea pe care o aduc venirea copiilor pe lume pentru proaspeții parinți nu poate fi comparata. Multe femei se gandesc la conceperea unui al doilea copil imediat dupa ce primul se naște. Cu toate acestea, planificarea urmatoarei sarcini implica mai mulți factori pentru a elimina orice fel de risc atat pentru mama, cat și pentru fat. Pentru majoritatea femeilor, este indicata o perioada de cel puțin 18 luni intre naștere și o noua concepere. Acest interval ofera corpului timp pentru a-și reveni complet de la ultima sarcina inainte de a fi gata pentru urmatoarea sarcina. A ramane gravida inainte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul comediant Nick Cannon trece prin momente extrem de grele. Fiul sau de doar cinci luni a incetat din viața din cauza unor probleme de sanatate. Bebelușul a murit din cauza unei tumori cerebrale.

- Medicul microbiolog, Alexandru Rafila, va fi al șaselea ministru al Sanatații din timpul pandemiei. Acesta a explicat, in cursul serii de marți, cum anticipeaza desfașurarea evenimentelor din Sanatate. Potrivit deputatului PSD, certificatul verde ar trebui introdus obligatoriu doar intr-o anumita situație,…

- Pentru puii de om cat o palma, veniti pe lume inainte de vreme, in pandemie, lupta pentru viata e si mai grea. Multe viitoare mame nu au mai mers la vreun control, iar unele au nascut prematur din cauza Covid.

- Aproape 150.000 de oameni, adulți și copii, confirmați cu coronavirus sunt in izolare la domiciliu, potrivit datelor oficiale, iar o parte dintre ei indura, pe langa simptomele COVID, și frigul din case in aceasta perioada in care in multe orașe caldura nu ajunge in calorifere ori vine cu țaraita. Doi…

- Clipe dificile pentru Alina Laufer. Frumoasa blondina a intampinat probleme cu una dintre gemenii sai. Ce a pațit micuța Davina, in varsta de numai 8 luni. Au ajuns de urgența la spital. Unul dintre copiii Alinei Laufer are probleme de sanatate Alina și Ilan Laufer sunt in culmea fericirii dupa ce anul…

- Joi, coordonatorul campaniei de vaccinare a primit a treia doza de vaccin anti-Covid. Romania ESTE in situația Italiei! Valeriu Gheorghița, apel catre romani: „Fiecare om care se vaccineza da posibilitatea unui loc la spital. Va rog sa aveți incredere in medici” Intrebat despre refuzul parinților de…

- Depozitul de grasime suplimentar din jurul taliei ne afecteaza sanatatea, chiar daca nu ne incadram intr-un grad ridicat de obezitate. Medicul chirurg Mihai Ionescu, specializat in chirurgia obezitații, explica de ce grasimea acumulata in aceasta zona a corpului crește riscul de a dezvolta o serie de…