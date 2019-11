Cand e vorba de platit taxele, Moldova produce o surpriza frumoasa, iar Capitala trage scorul in jos

Stiri pe aceeasi tema

- Ajutoare de urgenta de la stat, in valoare de 1.073.250 lei, vor fi acordate unui numar de 299 de familii si persoane singure aflate in situatii critice din mai multe judete, printre care si Gorjul. Decizia a fost luata de Guvern in baza anchetelor sociale efectuate de agentiile judetene pentru…

- Ajutoare de urgenta de peste 1.000.000 lei pentru 299 familii si persoane singure, aprobate de Guvern 299 de familii si persoane singure aflate in situatii critice vor primi ajutoare de urgenta in valoare de 1.073.250 lei. Decizia a fost luata de Guvern in baza anchetelor sociale efectuate de agentiile…

- Un numar de 299 de familii si persoane singure aflate in situatii critice vor primi ajutoare de urgenta in valoare de 1.073.250 lei, decizia fiind luata de Guvern in baza anchetelor sociale efectuate de agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, a anuntat, luni, Ministerul Muncii si Justitiei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in orele in 28 de judete din Transilvania, Moldova si Muntenia. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Bacau, Botosani, Suceava,…

- Meteorologii au emis, vineri dimineața, mai multe avertizari Cod galben de ceața, valabile in București și in 24 de județe din țara.Potrivit ANM, avertizarea care vizeaza capitala este in vigoare pana la ora 9.00. Meteorologii susțin ca indeosebi in zona preorașeneasca va fi ceața cu vizibilitate…

- Venitul net anual disponibil pe cap de locuitor in Romania a ajuns la aproape 6000 de euro, arata datele studiului anual privind puterea de cumparare in Europa, realizat de GfK și citat de incont.ro Potrivit analizei citate, județele Botoșani, Vaslui, Calarași și Giurgiu reprezinta polii extremi, cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in 14 judete din Transilvania si Moldova, in ora urmatoare, potrivit AGERPRES. Potrivit meteorologilor, pana la ora 09:00, in judetele Covasna, Brasov, Harghita, Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru 16 județe din Transilvania și Moldova. Atenționarea a intrat in vigoare marți la ora 13 și este valabila pana miercuri dimineața cand va incepe o perioada de racire accentuata. In intervalul menționat, ANM anunța ca instabilitatea…