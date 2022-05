Când au loc în 2022 zilele Bucureștiului Cand au loc in 2022 zilele Bucureștiului. In general, zilele Bucureștiului au loc in perioada 20-24 septembrie, insa anul trecut spre exemplu au avut loc in perioada 19-22 septembrie. Pana acum, Primaria Capitalei nu a transmis nicio informație in acest sens, insa cel mai probabil spre finalul verii vom afla data exacta. Cand au loc in 2022 zilele Bucureștiului De asemenea, mai conteaza și modul in care pandemia de COVID va evolua. Daca lucrurile vor ramane la stadiul de acum, cu siguranța Zilele Bucureștiului vor avea loc ca in urma cu ani de zile. In general, evenimentul este desfașurat in Centrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada sarbatorilor pascale (12 – 27 aprilie 2022), clientii Revolut din Romania au cheltuit cele mai mari sume cu divertismentul (18% din volumul total al platilor facute cu Revolut), la shopping (18%) si pentru cumparaturile la supermarket si in magazinele alimentare (14%). Un utilizator roman…

- O cantareața a postat pe TikTok imagini cu salata comandata de la un restaurant cunoscut din centrul Bucureștiului. Ea a ramas oripilata de ceea ce a gasit in mancare, scrie ro-viral.video. Tanara a filmat intregul incident, hotarata sa faca reclamație mai departe la autoritațile statului, intre timp…

- Comisariatrul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov a realizat, pe 29 martie 2022, sub coordonarea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), acțiuni de control in cele mai mari 3 parcuri din Capitala: Herastrau, Cișmigiu și Tineretului, anunța…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca primele 6 din cele 100 de tramvaie cumparate vor fi livrate in iunie, cu cateva luni inainte de data prevazuta in contract. Primarul general Nicușor Dan a vizitat luni fabrica de tramvaie Astra Vagoane Calatori Arad, companie care urmeaza sa livreze…

- Romanii, solidari cu refugiatii din Ucraina. Mii de persoane au trecut granita in aceste zile. Cu lacrimi in ochi au intrat in tara noastra cu speranta ca aici vor fi in siguranta. Un astfel de exemplu sunt si locuitorii din comuna Cumpana, judetul Constanta, pe care suferinta refugiatilor nu i a lasat…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a dat startul inscrierilor pentru Festivalul – concurs “Gelu Stan” 2022. Ediția a IV-a a evenimentului care evoca personalitatea de anvergura și opera maestrului Gelu Stan se va desfașura in lunile martie-aprilie. Concursul se…

- Romanii salariați care vor aplica la Recensamantul desfașurat in 2022, prin autorecenzare online, vor avea dreptul de a lua o zi libera de la locul de munca The post Romanii salariați care vor aplica la Recensamantul desfașurat in 2022, prin autorecenzare online, vor avea dreptul de a lua o zi libera…

- Dragoș Bucur a fost plecat o perioada din Romania. Actorul a avut mai multe proiecte in strainatate, așa ca a calatorit in mai multe țari, dar nu singur, ci alaturi de familie. Despre aceasta perioada a facut dezvaluiri intr-un interviu pentru ciao.ro. Intrebat cat de mult l-a schimbat experiența pe…