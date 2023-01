Stiri pe aceeasi tema

- Vladuț Popa (CSU Alba Iulia), in cantonament cu Hermanstadt | Paleoca (CS Ocna Mureș), in tratative cu studenții Aparatorul Vladuț Popa (CS Universitatea Alba Iulia) este testat in aceasta perioada de catre prim-divizionara Hermanstadt, iar fundașul central a fost inclus de antrenorul Mariua Maldarașanu…

- Vacanța a luat sfarșit pentru jucatorii Chindiei Targoviștei. Elevii lui Toni Petrea au revenit astazi la antrenamente și tot astazi au efectuat și vizita medicala la Chiajna. Maine, 4 ianuarie, roș-albaștrii vor pleca in Turcia unde vor efectua un stagiu centralizat de pregatire. Astfel, in cantonamentul…

- Conducerea clubului Universitatea Craiova a anunțat cand iși va prezenta pe antrenor. Astfel, Eugen Neagoe va avea parte de un moment special, o conferința de presa ce va avea loc marți, de la ora 14.00, in sala „Sebastian Domozina“ din incinta stadionului „Ion Oblemenco“. Reunirea echipei va avea loc…

- Antrenorul Dragoș Militaru a analizat parcursul Unirii Dej in 2022 și s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor sai. Unirea Dej a incheiat anul 2022 pe locul 5 (loc de Play-off), cu 27 de puncte. In primavara anului viitor, in ultimele trei runde ale sezonului regular, Unirea Dej le va mai intalni…

- In ultimul meci din 2022, echipa de fotbal Unirea Dej va intalni, ”acasa”, CS Minaur Baia Mare. Partida dintre FC Unirea Dej și CS Minaur Baia Mare – programata sambata, 3 decembrie, de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej – conteaza pentru a 16-a etapa din Liga 2. Inaintea acestei confruntari, dejenii…

- Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a demarat astazi, 4 noiembrie 2022, o noua campanie de donare de sange. Acțiunea se va desfașura timp de o saptamana, in perioada 4 – 11 noiembrie, cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguina Alba și vine ca raspuns la nevoia acuta de sange din…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat, scor 1-1, cu CS Concordia Chiajna, in a XII-a etapa din Liga 2. Elevii lui Dragoș Militaru nu au mai pierdut din a treia etapa, inregistrand astfel o serie de noua partide consecutive cu rezultat pozitiv. Oaspeții antrenați de Eugen Trica au deschis scorul prin…

- FC Unirea Dej a revenit pe primul loc in Liga 2, dupa ce a invins astazi, scor 2-1, pe Fotbal Club Brașov. Partida dintre FC Unirea Dej și Fotbal Club Brașov – disputata azi, de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej – a contat pentru a XI-a etapa din Liga 2. Gazdele au deschis scorul in minutul 13.…