Când ar putea sosi „Thor: Love and Thunder” pe Disney+ „Thor: Love and Thunder” este blockbuster-ul verii in acest moment, desi a starnit reactii mixte in randul publicului si criticilor. Al patrulea film Thor ne aduce si o Lady Thor si vine dupa un „Thor 3” foare amuzant regizat de Taika Waiti, care a prins asa bine la public, ca regizorul a revenit si pentru partea a patra. Acum aflam cand ar putea sosi pe Disney+. Cei care au ratat sosirea lui „Doctor Strange 2” in cinematografe nu au avut prea multe de asteptat, deoarece el a ajuns pe Disney+ pe 22 iunie. A trecut vremea lansarilor din pandemie, cand apareau filme simultan in cinema si pe retelele… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul film Top Gun i-a oferit superstarului de la Hollywood, Tom Cruise, primul sau weekend de deschidere de 100 de milioane de dolari la box office, scrie BBC . Top Gun: Maverick reia povestea pilotului din marina americana, Pete „Maverick” Mitchell, din filmul original din 1986. In primele trei zile…

- Unul dintre cele mai apreciate seriale de pe Netflix a fost „Daredevil”, propulsand platforma de streaming spre rangul de gigant. Din pacate dupa 3 sezoane si un spinoff, „The Defenders”, Netflix a oprit productia. Ea ajunge totusi la Disney+, daca ne luam dupa cele mai noi informatii ajunse online.…

- "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" cu Benedict Cumberbatch se mentine pentru al doilea weekend de la premiera pe prima pozitie la box office-ul nord-american cu 61 de milioane de dolari din 4.534 de cinematografe, scrie Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, regizat de Sam Raimi, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend cu venituri de 185 de milioane de dolari din 4.534 de cinematografe, reafirmand dominatia universului Mervel, potrivit Variety. Fii la curent cu cele mai noi…

- Filmul Thor: Love and Thunder tocmai a primit primul trailer detaliat, care il face sa para mai degraba un nou Guardians of the Galaxy. Filmul are un puternic vibe disco, dat in special de efectele vizuale aplicate, iar cu ocazia acestui trailer aflam ca pelicula va debuta in cinematografe pe 8 iulie…