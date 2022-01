Presedintele PNL, Florin Citu, trage un serios semnal de alarma cu privire la presiunea care exista pe sistemul de pensii. Fostul premier nu exclude ca peste vreo 15 ani, adica in 2035, statul sa nu mai poata sa plateasca pensile romanilor, daca nu se fac reforme. „Provocari pe termen lung sunt reformele structurale, reforma sistemului de pensii. Soluția liberala este de a susține pensiile bazate pe contributivitate. Dar o alta provocare este aceea de a crea un sistem de pensii sustenabil. Pentru ca presiunea pe sistemul de pensii in 15 ani de acum incolo, in 2035, este foarte mare și exista o…