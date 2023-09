Cancer. Testarea genomică pentru identificarea unui tratament personalizat Doi pacienți cu același tip de cancer și aceeași localizare pot avea nevoie de tratamente personalizate, deoarece mutațiile care apar in aceste cancere vor fi diferite. Pentru identificarea unui tratament țintit, este de ajutor testarea genomica. Cancerul apare si se dezvolta in corp in urma unor mutatii in structura ADN și/sau ARN a celulelor, care afecteaza functionarea si cresterea normala a acestora. Tipul de cancer este insa unic pentru fiecare pacient, dar acesta depinde de tipul mutatiei, numarul acestor mutatii sau localizarea in corp. Pentru a identifica aceste mutații unice in celulele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Medicina personalizata este esențiala in gestionarea diagnosticelor grave cum sunt cele de cancer. Fiecare pacient este unic, la fel și tipul de cancer pe care il are, de aici și nevoia de tratament adaptat, cu un grad mai mare de eficacitate.

- Cancerul apare si se dezvolta in corp in urma unor mutatii in structura ADN si/sau ARN a celulelor, care afecteaza functionarea si cresterea normala a acestora, ducand la declansarea bolii[1]. Tipul de cancer este insa unic pentru fiecare pacient in parte, acesta depinzand de tipul mutatiei, numarul…

