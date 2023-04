Cancelarul german Olaf Scholz, vizat de o anchetă parlamentară într-un scandal de evaziune fiscală Opoziția de centru-dreapta din Germania incearca sa sporeasca presiunea asupra cancelarului Olaf Scholz prin demararea unei investigații parlamentare, dupa Paște, cu privire la posibila sa implicare intr-un scandal uriaș de evaziune fiscala, a informat Politico, preluata de news.ro.Cazul, care este mai vechi de cinci ani, cand Olaf Scholz era primar al orasului Hamburg, este legat de asa-numita afacere mai ampla „Cum Ex”, in cadrul careia statul german a fost fraudat cu peste 30 de miliarde de euro, deoarece unele banci, companii sau persoane fizice au cerut autoritatilor rambursari de taxe pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

