Austria trebuie sa depuna toate eforturile in timpul presedintiei sale in Uniunea Europeana (UE) pentru a reduce tensiunile din Europa, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, in timpul unui discurs sustinut in fata membrilor principalului partid de centru-dreapta din Germania, informeaza vineri DPA. Austria are o buna ocazie de a intari aceste relatii datorita localizarii sale in centrul Europei si a relatiilor sale cu Europa de Est, a declarat Kurz in fata a circa 3.000 de membri ai Uniunii Crestin-Democrate (CDU) conduse de cancelarul german Angela Merkel, care s-au reunit in statul…