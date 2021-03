Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare ale Canalului Suez au alternat duminica intre dragare și remorcare pentru a disloca o nava de containere masiva care bloca calea navigabila aglomerata, in timp ce doua surse au spus ca eforturile au fost complicate de stanca de sub prova navei, relateaza Reuters. 11 nave cu peste…

- La nivelul Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a fost constituita o celula de criza pentru a gestiona, conform atribuțiilor, situația generata in data de 24 martie, de blocarea temporara Canalului Suez și a circulației navelor de transport pentru animale,…

- Nava cargo Ever Given care e blocata deja de cinci zile in Canalul Suez produce comertului mondial pagube de 400 de milioane de dolari pe ora si ar putea provoca o criza a cafelei dar si a hartiei igienice, pe langa alte produse de baza, informeaza Business Insider.

- Criza hartiei igienice ar putea sa revina, avertizeaza cel mai mare producator de celuloza din lemn, materia prima pentru acest tip de produse. Potrivit companiei, criza globala a containerelor de transport ar putea duce la obstacole de aprovizionare.