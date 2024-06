Scandalul in care este implicat Florian Coldea, cu dosarul instrumentat de DNA, l-a afectat pe acesta in plan profesional. SRI a anunțat ca Florian Coldea nu va mai preda la Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul” in anul universitar 2024 – 2025. Acesta ocupa un post de conferențiar universitar aici inca din anul 2017. Programa […] The post Florian Coldea mai primeste o lovitura, acum din partea celor de la SRI. A pierdut postul! first appeared on Ziarul National .