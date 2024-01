Stiri pe aceeasi tema

- Bancile de dezvoltare din China au oferit 23 de miliarde de dolari pentru proiecte de infrastructura in Africa subsahariana intre anii 2007 și 2020, o suma mai mare decit dublul finanțarii acordate de aceste banci in Statele Unite, Germania, Japonia și Franța la un loc. Centrul pentru Dezvoltare Globala…

- Sase salvatori montani angajati din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Maramures, serviciu aflat in subordinea Consiliului Județean Maramures, au finalizat „Cursul de Prim Ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare” in Centrul de Formare și Pregatire in Descarcerare și Asistența…

- Artistul timișorean a plecat in țara vecina, in fosta capitala culturala europeana, cu ocazia Caravanei Rod, organizata de Asociația Documentelor din Timișoara. Caravana a avut o intervenție cu totul inedita in piața de vechituri „Najlon Pijaca”. Proiectul ROD este finanțat de Centrul de Proiecte al…

- Municipalitatea e emis autorizația de construire pentru Parcul I.L. Caragiale din centrul Clujului, lucrarile de modernizare sunt in toi, Canalul Morii va fi descoperit pe Barițiu, dar șoferii care aveau abonamente in zona intreaba autoritațile locale unde pot sa gaseasca un loc de parcare acum. „Acum…

- Odata cu inceperea noului an scolar, din dorinta de a promova un mesaj pozitiv, fundamentat pe implicare, dezvoltarea de abilitati, consolidarea factorilor de protectie impotriva consumului de droguri in randul elevilor ti oferirea de alternative de viata sanatoasa la consumul de droguri, Centrul de…

- Canalul Morii in zona cartierului Maraști este sub orice critica. Oamenii arunca gunoiul direct in apa, indiferent de dimensiunea acestuia. Primaria a promis de nenumarate ori ca paraul va fi „readus la viața”, insa pana atunci lucrurile sunt lasate așa cum sunt, iar zona ramane o parte urata a orașului.„Mi…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca in acest sfarșit de saptamana demareaza lucrarile de "Reabilitare parc I.L. Caragiale, strada Octavian Petrovici, parțial strada Barițiu prin descoperirea Canalului Morii".