Canada pune lacăt la frontiere: Doar americanii mai au voie Canada isi va inchide frontierele ''pentru persoanele care nu sunt cetateni (canadieni) si pentru cele care nu sunt rezidente permanente in Canada'', cu exceptia cetatenilor americani, in cadrul masurilor impotriva coronavirusului, a anuntat luni premierul Justin Trudeau, citat de AFP, potrivit Agerpres. Citește și: Florin Cițu anunța schimbari majore, in contextul pandemiei de coronavirus! Ce masuri se vor lua Pe de alta parte, el le-a cerut cetatenilor canadieni ''sa ramana acasa'' pentru a se putea ingradi propagarea epidemiei de coronavirus, care a infectat in Canada 376 de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, s-a autoizolat joi, dupa ce sotia sa, Sophie Gregoire Trudeau, a prezentat simptome de gripa si a fost testata pentru depistarea noului coronavirus.Premierul canadian, Justin Trudeau, a comunicat ca va intra in autoizolare in contextul in care sotia sa, Sophie…

- Premierul canadian Justin Trudeau a facut apel la concetatenii sai sa fie uniti in fata crizei noului coronavirus si a avertizat impotriva discriminarii membrilor comunitatii chineze din Canada, relateaza AFP. "Nu este permisa in tara noastra discriminarea alimentata de teama si dezinformare",…

- Premierul canadian Justin Trudeau a facut apel la concetatenii sai sa fie uniti in fata crizei noului coronavirus si a avertizat impotriva discriminarii membrilor comunitatii chineze din Canada, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Nu este permisa in tara noastra discriminarea alimentata de teama…

- Cantareața canadiana Celine Dion, aflata in plin turneu, și-a asigurat fanii ca se simte bine, dupa decesul mamei sale, la varsta de 92 de ani, pe 17 ianuarie, arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica acesteia in playlistul zilei, anunța MEDIAFAX.Therese Dion, mama a 14 copii,…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a informat joi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca exista informatii potrivit carora avionul ucrainean prabusit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran ar fi fost doborat de o racheta iraniana. "Exista acum informatii ca…

- Canada a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana, afirma premierul canadian, Justin Trudeau.

- Premierul canadian Justin Trudeau a condamnat miercuri tirurile de rachete iraniene asupra unor baze ce gazduiesc militari canadieni si americani in Irak, intreprinse de Teheran drept razbunare pentru eliminarea de catre Washington a generalului Qassem Soleimani, informeaza joi AFP. ''Canada…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite in atacul armat din centrul orasului Ottawa, a anuntat Politia canadiana, dand asigurari ca nu mai exista niciun risc, anunța MEDIAFAX.O persoana a murit, iar alte trei sunt spitalizate in stare grava in urma atacului produs in zona Gilmour…