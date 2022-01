Canada: Protestele împotriva măsurilor sanitare continuă pentru a doua zi consecutiv Opozantii masurilor sanitare impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19 au manifestat duminica pentru a doua zi consecutiv în capitala canadiana Ottawa, în timp ce soferii de camioane, simpatizanti ai "Convoiului libertatii" au blocat o autostrada transfrontaliera la celalalt capat al tarii, în vestul Canadei, transmit AFP și Agerpres. "În aceasta dupa-amiaza o forta importanta de politie este la lucru în centrul orasului, continuând sa gestioneze miscarea protestatarilor si a camioanelor", a declarat politia din Ottawa într-un comunicat,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

