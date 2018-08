Canada: Justin Trudeau va candida pentru un nou mandat la parlamentarele din 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a refuzat miercuri sa prezinte scuze Arabiei Saudite si si-a reiterat angajamentul de a apara drepturile omului in intreaga lume, la cateva ore dupa ce Riadul a amenintat Canada cu noi masuri punitive, relateaza AFP preluata de Agerpres. La doua zile de la…

- Premierul canadian Justin Trudeau a refuzat miercuri sa prezinte scuze Arabiei Saudite si si-a reiterat angajamentul de a apara drepturile omului in intreaga lume, la cateva ore dupa ce Riadul a amenintat Canada cu noi masuri punitive, relateaza AFP. La doua zile de la expulzarea ambasadorului canadian…

- Premierul canadian Justin Trudeau a refuzat miercuri sa prezinte scuze Arabiei Saudite si si-a reiterat angajamentul de a apara drepturile omului in intreaga lume, la cateva ore dupa ce Riadul a amenintat Canada cu noi masuri punitive, relateaza AFP. La doua zile de la expulzarea ambasadorului…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat miercuri, la Bruxelles, in cadrul Conferintei ''NATO Engages: The Brussels Summit Dialogue'', ca Alianta Nord-Atlantica se va implica in Irak pentru a intari principiile democratice din aceasta tara din Orientul Mijlociu, iar Canada s-a oferit sa fie la…

- Trimisul AGERPRES la Bruxelles, Oana Ghita, transmite: Premierul canadian Justin Trudeau a declarat miercuri, la Bruxelles, in cadrul Conferintei ''NATO Engages: The Brussels Summit Dialogue'', ca Alianta Nord-Atlantica se va implica in Irak pentru a intari principiile democratice din…

- Presedintele american Donald Trump l-a amenintat pe premierul japonez Shinzo Abe ca-i va trimite 25 de milioane de mexicani, acesta fiind unul dintr-o serie de mesaje bizare care i-au socat pe ceilalti lideri la summitul G7, tensionat, de saptamana trecuta din Canada, relateaza sambata agentia APP,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat cu prilejul conferintei Forumului de la Salzburg, sustinute vineri la Bucuresti, ca nu a fost instiintata de catre autoritatile canadiene de faptul ca pe teritoriul Canadei ar exista activitati infractionale desfasurate de grupari formate din romani.…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat, dupa ce a fost intrebat de un parlamentar conservator daca ia in considerare reintroducerea vizelor pentru romani, avand in vedere activitatea criminala a unor grupuri, ca se va asigura ca nimeni nu va abuza de politica abordata de Canada privind imigratia.