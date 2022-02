Campusul sportiv, un pas mai aproape

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul SCM Bacau, Ion Șarban, la ora bilanțului și a planurilor de viitor In 2022, mai bine decat in 2021 și decat in 2020. In 2022, la fel ca in 2021 și ca in 2020. O greșeala? Nicidecum. Mai degraba un paradox. Și cum se explica acest paradox ? Simplu. Printr-un… interviu. Un interviu care […]…

- De anul școlar viitor, numarul orelor de sport din orarul elevilor ar putea crește, spune ministrul de resort, Eduard Novak. Ministrul este de parere ca romanii sunt sedentari și predispuși la obezitate. Peste trei ani, elevii ar trebui sa faca saptamanal cinci ore de sport la școala, iar sporturile…

- Secretarul general al Federatiei Internationale de Baschet (FIBA), Andreas Zagklis, va sosi in Romania in aceasta noapte, intr-o vizita de lucru. Reprezentantul FIBA va avea intalniri la nivel inalt, intre care cea cu prim-ministrul Nicolae Ciuca, ministrul Sportului, Eduard Novak, primarul Capitalei,…

- Guvernul ungar va continua sa finanteze constructia de infrastructuri sportive in Transilvania, a declarat astazi ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, dupa o intalnire cu ministrul Sportului din Romania, Eduard Novak, informeaza MTI. Pana acum Guvernul ungar a furnizat…

- Atleta Bianca Florentina Ghelber (SCM Bacau), clasata pe locul sase la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de aruncarea ciocanului, a fost desemnata cel mai bun sportiv al anului in judetul Bacau, potrivit clasamentului intocmit de Directia Judeteana pentru Tineret si Sport (DJST) si remis AGERPRES.…

- Președintele PNL Bacau, deputatul Mircea Fechet și viceprimarul Municipiului, Liviu Miroșeanu, au susținut, joi, 16 decembrie, o conferința de presa pe teme de interes local. Reprezentanții PNL Bacau au transmis poziția lor ferma pentru ca taxele din bugetul pe 2022 sa nu fie majorate. „Poziția foarte…

- Dupa ce a triumfat la copii, cadeți și juniori, Sport Club Municipal Bacau s-a incununat campioana Romaniei la greco-romane și in intrecerea seniorilor. Weekend-ul tredcut, la Reșița, bacauanii au dominat copios Campionatul Național de Seniori, unde au cucerit șapte medalii, dintre care trei de aur…

- Sport Club Municipal Bacau, club fanion al Moldovei, cu o tradiție de peste 70 de ani de performanța deruleaza in parteneriat cu Primaria Bacau proiectul ”Susținerea moderna a sportivilor de top, filonul de aur al sportului de inalta performanța bacauan” Acest program este destinat tinerilor talentați…