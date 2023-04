Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, a declarat ca accelerarea aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar putea fi posibila, in conditiile in care Chisinaul incearca sa adere la blocul comunitar pe fondul temerilor ca ar putea fi atras in conflictul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca Rusia va intreprinde pași neprietenoși fața de Republica Moldova, in momentul in care țara se va alatura sancțiunilor UE impuse Kremlinului pentru invadarea Ucrainei.

- „Putin și-a propus sa destabilizeze Basarabia, insa noi avem obligația sa o ajutam sa ramana libera, alaturi de națiunile europene”, afirma eurodeputatul PMP Eugen Tomac. El a cerut un un plan concret pentru a sprijini cat mai eficient forțele democratice și instituțiile media dintre Prut și Nistru.„Care…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Moscova regreta "prejudecatile nejustificate" ale Republicii Moldova la adresa Rusiei, adaugand ca liderii de la Chisinau au fost "infectati cu o bacterie rusofoba", informeaza Agerpres. Rusia "a fost si va ramane mereu dispusa sa construiasca…

- Semne diacriticeIn ziua in care ii comemoram pe cei cazuți in razboiul ruso-moldovenesc de pe Nistru, din 1992, Parlamentul a adoptat Declarația privind razboiul Rusiei impotriva Ucrainei și a mai votat, in prima lectura, legea privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in…

- Ministerul Apararii din Republica Moldova a respins vineri, 24 februarie, existența unor amenințari directe din partea Ucrainei privind invadarea regiunii transnistrene – acuzații lansate de Moscova – afirmand ca Rusia urmareste sa destabilizeze situatia din tara si sa provoace panica, potrivit unui…

- Republica Moldova i-a cerut luni, 20 februarie, Uniunii Europene sa impuna sancțiuni contra oligarhilor moldoveni acuzați ca ajuta Moscova sa destabilizeze țara, dupa alegațiile potrivit carora Rusia comploteaza pentru a rasturna guvernul pro-occidental de la Chișinau, relateaza Radiochisinau.md . ”Nu…

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a reluat afirmația generalului Valeri Zalujnii, potrivit careia doua rachete rusești lansate spre Ucraina au traversat vineri, 10 februarie, spațiul aerian al Romaniei, stat membru NATO, scrie The Kyiv Independent . Ministerul roman al…