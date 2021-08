Camptura la iesirea din Ciuperceni ! Polițiștii de frontiera din Satu Mare, la iesirea din localitatea Ciuperceni, au efectuat semnalele regulamentare de oprire in trafic a unei autoutilitare, inmatriculate in Romania. Mașina era condusa de catre un maramuresean, in varsta de 31 de ani. La controlul sumar al autovehiculului, polițiștii de frontiera au observat ca in compartimentul de marfa sunt mai […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Satu Mare, la iesirea din localitatea Ciuperceni, au efectuat semnalele regulamentare de oprire in trafic a unei autoutilitare, inmatriculate in Romania. Mașina era condusa de catre un maramuresean, in varsta de 31 de ani. La controlul sumar al autovehiculului, polițiștii…

- Luni, 26 iulie, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera S.I., in varsta de 39 de ani, din judetul Maramures. ”Acesta conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism marca Jeep si o remorca,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un autoturism cautat de autoritatile din Franta. Luni, 26 iulie a.c., in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de aproximativ 90.000 lei care figureaza ca fiind cautat de autoritatile din Germania. Sambata, 03 iulie a.c., in jurul orei 15.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de aproximativ 6.000 lei care figureaza ca fiind cautat de autoritatile din Polonia. Duminica, 27 iunie a.c., in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din Satu Mare au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea in trafic, in municipiu, a unui autoturism inmatriculat in Romania. Soferul a refuzat sa se supuna controlului, devenind recalcitrant. In autoturism, politistii de frontiera au observat mai multe colete cu tigari,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in Punctele de Trecere a Frontierei Petea și Halmeu, dar și la frontiera ,,verde”, 10.270 pachete cu tigari si 434 kg tutun pentru narghilea. In unul dintre cazuri, șoferul a declarat ca transporta pahare si indulcitor,…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au descoperit la poarta de acces nr.5 in Portul Constanta, intr un autoturism condus de un cetatean roman, 1000 tigarete de contrabanda. In data de 10.05.2021, in jurul orei 21.00, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta,…