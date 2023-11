Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Motru a devenit sambata campion mondial la minifotbal, alaturi de colegii sai din echipa Romaniei. Tricolorii s-au impus la penalty-uri cu scorul de 12-11. Din echipa Romaniei a facut parte și Andrei Nemițanu (30 de ani), nascut la Motru, care a și inscris, sambata, in finala. Motrenii…

- JFB, britanicul care se poate mandri cu titlul de campion mondial la DMC World Championship in anul 2021 revine in orașul nostru, artistul urmand sa mixeze in cadrul unei petreceri care va avea loc vineri 2 noiembrie de la ora 20 la Pixel. Artistul a impresionat intreaga lume gratie tehnicii sale in…

- In lumea fermecatoare a golfului un singur influencer troneaza peste marea de fani ai acestui sport: Paige Spiranac. Se pare insa ca „hegemonia” americancei ii este amenințata de o noua stea in ascensiune, Annabel Angel. Annabel a devenit rapid un nume familiar in lumea sportului, datorita pasiunii…

- Timișorenii se pot bucura de un nou spectacol din Festivalul George Enescu, eveniment internațional aflat la a 26-a ediție, care a inceput la București in 27 august și se va incheia in 24 septembrie 2023, și care este condus artistic de un timișorean foarte valoros, dirijorul Cristian Macelaru. Concertul…

- Rivaldo (51 de ani), legenda fotbalului brazilian, ar urma sa cumpere acțiuni la Farul, echipa lui Gica Hagi. Campionul mondial cu Brazilia in 2002 ar urma sa i se alature lui Hagi in conducerea Farului de saptamana viitoare, potrivit playsport. Rivaldo nu e strain de ce inseamna Farul, fiul sau, Rivaldinho,…

- Faza a doua a Ligii Nationale de rugby aduce a competitie de amatori, desi are o pondere in desfasurarea ulterioara a campionatului. Pentru a doua oara in doar patru runde, SCM USV Timisoara nu are adversar. De aceasta data pentru ca formatia bucuresteana Grivita UNEFS a anuntat federatia ca nu se va…

- A incremenit o sala intreaga la prima ediție a Festivalului Internațional de Magie „Time for magic” de la Timișoara. In timp ce incerca sa se elibereze din lanțurile in care era incatușat, a reușit sa iși țina respirația intr-un acvariu plin cu apa, mai bine de 6 minute. La un simplu exercițiu propus…

- Romania se afla pentru a doua oara in topul mondial al celor mai bune orase studentesti din lume, clasament in care ne reprezinta trei orase academice: Cluj-Napoca, Bucuresti si Timisoara. Este analizata calitatea invatamantului, a vietii, dar si oportunitatile pe care le ofera aceste orase studentilor,…