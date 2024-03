Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca aparent ceea ce canta Sonatic e undeva la egala distanța de rock și folk, muzica trupei timișorene depașește cu buna știința granițele stilistice, incadrandu-se lejer in categoria intamplarilor pline de mesaje sociale coerente stropite cu topping sonor de bun augur. S-a vazut (și auzit) asta…

- Formațiile timișorene Sonatic și Dubla 3 vor susține recitaluri in cadrul unui eveniment dedicat melomanilor indragostiți de rock care va avea loc joi 21 martie, de la ora 20, la Pixel, in Timișoara. Formația Sonatic a luat nastere in data de 10 decembrie 2005, dar a fost nevoie sa mai treaca doi ani…

- Klaus Iohannis și-a anunțat intenția de a candida pentru postul de secretar general al NATO. Președintele Romaniei nu are insa o parere prea buna despre armata. In cartea autobiografica Pas cu pas (publicata in 2014), Iohannis a dezvaluit experiența sa in armata, pe care o considera o „pierdere de…

- Concertul de lansare al albumului de debut al solistei Maryliss – desfașurat joi seara in clubul timișorean Pixel – a atras la fața locului un public numeros care a savurat așa cum se cuvine un program artistic pus la cale de echipa raspunzatoare pentru discul „First”. Alaturi de trupa formata din Alex…

- Artistul Mathias Bar debuteaza solo in galeria META Spațiu din Timișoara, in cadrul unei expoziții de excepție. Clujeanul, care este unul din cei mai promițatori artiști contemporani, aduce in capital Banatului o serie de lucrari de pictura, numita de gazde „vie și spectaculoasa, dar care creeaza un…

- Cea de-a doua lansare oficiala a compilației sonore Eastim, ce are la baza integrarea comunitații de migranți din Timișoara, prin muzica, in fibra artistica a orașului, a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute la clubul Pixel din Timișoara, Lansarea acestui album dicografic aparut pe vinil a avut…

- Andreea Neag a facut facultatea in Olanda, la Haga, a lucrat o perioada scurta și la Parlamentul European de la Bruxelles, dar a decis sa-și continue povestea la Timișoara. Este responsabila de apariția clubului Pixel.

- Primul concert din acest an desfașurat in buricul orașului Timișoara in incinta M2 Event Venue a adus vineri seara in fața spectatorilor doua formații interesante, care au reușit sa creeze o seara de excepție. Chiar daca deocamdata nu au editat niciun material sonor oficial, cei trei baieți care alcatuiesc…