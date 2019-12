Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Sanatate Publica a emis un comunicat, in care averzizeaza despre pericolul fosfurii de aluminiu, un pesticid, care a ucis doi copii si o femeie la Timisoara, in urma unei deratizari.

- Dupa ce vestea nenorocirii care i-a lovit pe locatarii unui bloc de pe strada Miorița din Timișoara s-a raspandit, primarul Nicolae Robu a postat pe Facebook un anunț referitor la cele intamplate. The post Reacția primarului Nicolae Robu dupa tragedia din blocul unde au murit doi copii și o femeie appeared…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a criticat luni lipsa de reactie si de asumare a autoritatilor in cazul de la Timisoara, unde trei persoane, dintre care doi copii, au murit, in urma unei actiuni de deratizare. "Un bebelus de noua zile si mama sa, dar si un alt copil de trei ani au…

- Caz cutremurator la Timișoara. O femeie și doi copii au murit dupa dezinsecția de pe scara blocului in care locuiau. Conform știrileprotv.ro , noua persoane de pe acea scara de bloc au ajuns la spital. Primele informații arata ca unul dintre cei doi copii decedați avea doar 10 zile. “15 apeluri au…

- Ziarul Unirea STARE DE URGENȚA in Timișoara: Copii morți dupa deratizare intr-un bloc din oraș. Arafat cere evacuarea urgenta a locatarilor STARE DE URGENȚA in Timișoara: Copii morți dupa deratizare intr-un bloc din oraș. Arafat cere evacuarea urgenta a locatarilor Un bloc de pe strada Miorita din Timisoara…

- Libraria Humanitas din Timisoara gazduieste sambata, 12 octombrie, de la ora 11.30, cea de-a doua editie a campionatului povestilor, cu basmele arabe din „1001 de nopti” repovestite de Eusebiu Camilar, intr-un volum aparut la editura Humanitas si ilustrat de Ana Alfianu, in cadrul unui atelier de povestit…

- „Ziua de lucru a poetului”, decretata in Timisoara in 12 octombrie, de la ora 10.00 pana la 18.00, il aduce pe poetul si scriitorul Robert Serban la Casa Artelor de pe strada Augustin Pacha, unde, alaturi de cei prezenti, va crea „Poemul Curcubeu”, un curcubeu in versuri care face parte din programul…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a ajuns in timpul vizitei sale in Timișoara și la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu”. A revenit aici dupa ce a fost in luna ianuarie și a promis alocarea sumei de 15 milioane de lei pentru realizarea acestei unitați sanitare. A alocat 10 milioane de lei și spune ca…