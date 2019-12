Stiri pe aceeasi tema

- Federația Internaționala de Handbal i-a acordat Cristinei Neagu premiul pentru cea mai buna jucatoare din anul 2018. Decernarea trofeului a avut loc luni, la Kumamoto, la pauza meciului dintre Congo și Japonia, de la Campionatul Mondial de handbal feminin, potrivit Mediafax.Președintele IHF…

- Capitanul nationalei feminine de handbal a Romaniei, Cristina Neagu, a primit, luni, trofeul de cea mai buna jucatoare a lumii in 2018, din partea Federatiei Internationale de Handbal (IHF), in pauza meciului dintre echipele Japoniei si RD Congo, din Grupa D a Campionatului Mondial din Japonia, potrivit…

- Romania a pierdut categoric in fața Spaniei, scor 16-31, in primul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Cristina Neagu (31 de ani) spune ca daca „tricolorele” vor continua sa joace la fel ca astazi, „atunci nu vom castiga nici un meci”. GSP e singura redacție din Romania care…

- Cele mai bune 24 echipe din lume, inclusiv Romania, prezenta la toate editiile, se bat la editia a 24-a a Campionatului Mondial de handbal feminin, in Japonia (30 noiembrie - 15 decembrie), pentru medalii si pentru locurile care asigura prezenta la turneele preolimpice de calificare la Tokyo.…

- Kumamoto, spre deosebire de alte orase europene care au gazduit competitii sportive importante, face o prioritate din acest lucru. Si daca nu intelegi limba si nu esti pasionat de handbal, la o simpla plimbare pe oricare alee din oras afli ca aici se va organiza Campionatul Mondial. GSP e singura redacție…

- Mai este foarte putin timp pana la startul Campionatului Mondial de Handbal feminin, desfasurat in perioada 30 noiembrie – 15 decembrie, in Kumamoto, Japonia. Tomas Ryde, alaturi de staff-ul nationalei, a definitivat lista cu jucatoarele care vor lua parte la acest turneu final. Desi prezenta Cristinei…

- Nationala feminina de hanbal va pleca in Japonia, la Kumamoto, unde va avea loc Campionatul Mondial de handbal feminin, intre 30 noiembrie si 15 decembrie.Potrivit site ului FRH, Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei…

- Antrenorul Tomas Ryde a declarat, marti, la Sala Apollo, ca desi a convocat-o pe Cristina Neagu la echipa nationala de handbal feminin pentru meciurile cu Ucraina si Insulele Feroe, din preliminariile Campionatului European din 2020, ea nu va putea intra pe teren decat dupa inca o luna de recuperare.…