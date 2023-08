Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Eduard Novak s-a clasat pe locul 12 in proba de 1 km contratimp, categoria C4, vineri, la Campionatele Mondiale de paraciclism de la Glasgow, anunța Agerpres.Novak a incheiat la 6 sec 365/1000 de britanicul Jody Cundy, care a reusit cel mai bun timp din calificari, 1 min 03 sec 614/1000.…

- Sportivul roman Eduard Novak a ocupat locul 13 in clasamentul probei de contratimp 200 metri, care a contat pentru omnium, joi, la categoria C4, la Campionatele Mondiale de paraciclism de la Glasgow, informeaza Agerpres.Novak a totalizat 16 puncte in proba de joi. In clasamentul la omnium…

- David Popovici a incercat sa braveze dupa eșecul usturator de la Campionatele Mondiale de Natație. Sportivul roman a terminat pe locul șase finala de 100 de metri liber, proba in care deține recordul mondial, iar la final a vorbit despre cat de multe lucruri a invațat la aceasta competiție. Inotatorul…

- Daca David Popovici a incheiat cursa de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație pe locul al patrulea, astazi, sportivul roman a reușit sa iși ia revanșa și a bifat o noua reușita. S-a calificat in finala probei de 100 de m liber la Fukuoka.

- Scrima: Iulian Teodosiu, locul 20 in proba de sabie la Mondialele de la Milano (foto)Sportivul roman Iulian Teodosiu, medaliat cu bronz la Mondialele de anul trecut, s-a clasat pe locul 20 in proba masculina de sabie, marti, la Campionatele Mondiale de scrima de la Milano, dupa ce a fost invins in…

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație, care se desfașoara in Japonia. El a inregistrat cel mai timp al sefimifinalelor. Inotatorul roman este favorit la caștigarea medialiilor de aur in probele de 100 și 200 metri liber. Cand va…

- David Popovici, 18 ani, a caștigat proba de 100 m liber la Sette Colli („Șapte Coline”), Italia, desfașurata sambata, 24 iunie, cu un nou record al competiției (48.10 secunde). La final, inotatorul roman i-a inmanat medalia de aur unui copil care a ieșit invingator din batalia cu cancerul, noteaza Gazeta…

- Sportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de aur in finala probei de canoe simplu pe 500 metri, vineri, la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria). Chirila, vicecampion mondial si medaliat cu bronz la Europene in proba de 500 metri, a fost cronometrat cu timpul de 1 min 50 sec 72/100,…