- Sportivul roman Eduard Novak a ocupat locul 13 in clasamentul probei de contratimp 200 metri, care a contat pentru omnium, joi, la categoria C4, la Campionatele Mondiale de paraciclism de la Glasgow, informeaza Agerpres.Novak a totalizat 16 puncte in proba de joi. In clasamentul la omnium…

- David Popovici a incercat sa braveze dupa eșecul usturator de la Campionatele Mondiale de Natație. Sportivul roman a terminat pe locul șase finala de 100 de metri liber, proba in care deține recordul mondial, iar la final a vorbit despre cat de multe lucruri a invațat la aceasta competiție. Inotatorul…

- Daca David Popovici a incheiat cursa de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație pe locul al patrulea, astazi, sportivul roman a reușit sa iși ia revanșa și a bifat o noua reușita. S-a calificat in finala probei de 100 de m liber la Fukuoka.

- Scrima: Iulian Teodosiu, locul 20 in proba de sabie la Mondialele de la Milano (foto)Sportivul roman Iulian Teodosiu, medaliat cu bronz la Mondialele de anul trecut, s-a clasat pe locul 20 in proba masculina de sabie, marti, la Campionatele Mondiale de scrima de la Milano, dupa ce a fost invins in…

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație, care se desfașoara in Japonia. El a inregistrat cel mai timp al sefimifinalelor. Inotatorul roman este favorit la caștigarea medialiilor de aur in probele de 100 și 200 metri liber. Cand va…

- Conform unor studii, campionul roman se așteapta sa treaca fara probleme de cel puțin o proba Campionul mondial a realizat 19 probe sub 48 de secunde, fara rival in acest aspect. Caeleb Dressel il depașește, dar nu s-a calificat la Campionatul Mondial de la Fukuoka conform sportbull.ro . Iata cei mai…

- Eduard Novak, ministrul Sportului pana in urma cu doua saptamani, a anuntat ca a revenit pe pista de ciclism si ca renunta la renta viagera.“Incepand de astazi am revenit oficial pe pista ca sportiv al Federatiei Romane de Ciclism. Ma bucur ca la 47 de ani ma pot pregati pentru Campionatele Mondiale…

- David Popovici a caștigat medalia de aur la proba de 100 de metri liber, din cadrul concursului de natație Sette Colli Trophy, de la Roma. David Popovici, cursa la limita in finala probei de 100 de metri liber David Popovici continua pregatirile pentru Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Sportivul…