Bacau, orașul care a dat ultimul campion mondial in urma cu doua decenii, pe sportiva Mihaela Melinte, ii umilește pe sportivii de performanța. Adrian Gavriliu, antrenorul campionului mondial, este deranjat de atitudinea autoritaților, care au premiat un pugilist la Europenele de box la tineret, dar nu gasesc un leu pentru un campion mondial. El a […]