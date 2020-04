Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul german de tenis Kevin Krawietz , care a caștigat ediția de anul trecut la dublu masculin a turneului de la Roland Garros, lucreaza intr-un supermarket pe perioada pandemiei de coronavirus. A luat aceasta decizie deoarece turneele au fost suspendate. Intr-o declarație acordata publicației Der…

- In timp ce unii sportivi prefera sa stea in izolare, altii isi gasesc prin diverse modalitați și noi locuri de munca! Este cazul tenismanului german Kevin Krawietz, care a castigat anul trecut turneul de Mare Slem de la Roland Garros in proba de dublu.

- "Lucrez intr-un supermarket pentru 450 de euro de cateva saptamani. Planuisem de ceva vreme sa vad cum este sa muncesti normal. Coronavirusul mi-a oferit acum posibilitatea de a face acest lucru. Unii dintre colegii mei de aici se trezesc la 05.00 dimineata si sunt in magazin la 05.30 pentru a umple…

- Kevin Krawietz (28 de ani, 13 ATP), campionul en-titre la Roland Garros la dublu, a decis sa se angajeze la un supermarket pe perioada pandemiei de COVID-19. In lipsa tenisului, germanul a decis sa incerce ceva nou și s-a angajat temporar la un supermarket, informeaza Mundo Deportivo. Caștiga 450 de…

