Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre FC Barcelona si Real Madrid, programat miercuri, de la ora 19.45, pe Camp Nou, in mansa I a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, va bate, probabil, toate recordurile de asistenta din istoria fotbalului feminin, informeaza mundodeportivo.es. Fii la curent cu cele mai noi…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U BT Cluj-Napoca, va juca primul meci cu MHP Riesen Ludwigsburg, din trei programate in sferturile Basketball Champions League, in 5 aprilie. 10.000 de bilete vor fi puse in vanzare de marti, adica intreaga capacitate a BT Arena. Fii la curent cu cele…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, calificata in premiera pentru Romania in sferturile Basketball Champions League, va intalni in aceasta faza formatia germana MHP Ludwigsburg, in sistemul ”cel mai bun din trei partide”, pentru calificarea la Turneul Final Four de…

- Campioana en-titre la volei masculin, Arcada Galati, a castigat duminica, la Turneul Final Four de la Brasov, Cupa Romaniei, dupa finala cu formatia Steaua Bucuresti. Arcada a castigat trofeul pentru a doua oara in cei 10 ani de la infiintare, potrivit new.sro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Atacantul Kylian Mbappe, victima unei accidentari la piciorul stang, luni la antrenamentul echipei Paris Saint-Germain, figureaza in grupul de 24 de jucatori convocati pentru meciul cu Real Madrid, de miercuri, din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, a anuntat, marti,…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 32-31, echipa FC Porto, in etapa a 12-a a grupei B a Ligii Campionilor, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a avut parte, joi seara, de un meci de gala pe teren propriu, in etapa a 11-a din grupa B a Ligii Campionilor, cu detinatoarea trofeului, FC Barcelona, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Clubul CFR Cluj a anuntat, joi, ca toate biletele pentru meciul cu FC Rapid, din Liga 1 Casa Pariurilor, s-au vandut, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…