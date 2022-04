Stiri pe aceeasi tema

- Concursul internațional pentru cainii de salvare – ”IRO Test 2022” va fi organizat la Craiova, pe 9 si 10 aprilie, prin Centrul Național de Educare Canina – CNEC. Evenimentul European se regasește in calendarul competițional al IRO, fiind auntat inca din 2021. Inițial, la acest eveniment se inscrisesera…

- Gradul de educație financiara a crescut in Romania, iar acest lucru s-a observat in criza pandemica, atunci cand romanii au fost precauți și rezilienți cand vine vorba de gestionarea cheltuielilor in raport cu veniturile. De asemenea, sistemele financiare autohtone sunt mai solide și pregatite sa faca…

- Invitat la GSP Live, Laszlo Balint, fostul antrenor al celor de la UTA Arad, a facut o comparație intre Romania și Macedonia de Nord, dupa ce macedonenii au produs marea surpriza și au eliminat Italia din cursa catre Campionatul Mondial. Romania - Grecia se joaca pe stadionul din Ghencea, astazi, de…

- Tinerii romani continua sa aleaga studiile in strainatate și nu se lasa descurajați de pandemie sau de Brexit. Olanda, Marea Britanie, Germania, Danemarca și Belgia sunt top 5 țari preferate de studenții care au aplicat pentru creditele de studii oferite de FINS, iar costurile reprezinta, de cele mai…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a reacționat destul de dur dupa ce Maia Sandu, actualul președinte al Moldovei, a semnat cererea de aderare a țarii pe care o conduce la UE. Dodon a catalogat declarațiile lui Sandu, cele privitoare la ieșirea din Comunitatea Statelor Independente…

- Vaccinarea masiva anti-COVID a cetatenilor din multe tari si varianta Omicron mai putin agresiva au adus o raza de optimism in industria turismului. Potrivit ETC, peste 60- dintre europeni isi fac planuri de vacanta. Top-ul destinatiilor preferate de europeni la inceputul anului 2022 este condus de…

- “In ziua in care in mod normal copiii ar fi inceput scoala dupa saptamana de vacanta petrecuta si in statiunile de schi din Romania, Asociatia Transportatorilor pe Cablu din Romania (ATCR) si Alianta pentru Turism (APT) isi exprima profunda nemultumire fata de deciziile luate de catre Ministerul Educatiei…

- Speranța Radulescu, cea mai importanta etnomuzicologa romana contemporana, s-a stins din viața vinerea trecuta, la 72 de ani.Mama lautarilor este cea care a descoperit si a promovat, atat in Romania, cat si in strainatate, cei mai buni artisti si formatii de muzica lautareasca ai tarii noastre.In anii…