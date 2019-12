In perioada decembrie – februarie, politistii calaraseni desfasoara activitati in cadrul campaniei de prevenire a furturilor din locuinte ”Hotii iti invadeaza intimitatea”. Aceste activitati sunt cu atat mai importante cu cat, in perioada sarbatorilor de iarna, multi cetateni pleaca de la domiciliu/isi parasesc locuintele pentru diverse intervale de timp.