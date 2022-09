Campanie în sprijinul copiilor diagnosticați cu diabet ASOCIAȚIA COPIILOR ȘI TINERILOR DIABETICI MURES (ASCOTID), organizeaza in 24 sept 2022 la Platoul Cornesti din Tg Mureș a VI-a ediție a competiției sportive ASCOTID TRAIL RACE, dedicata atat persoanelor cu diabet, cat și persoanelor sanatoase. Acest proiect este o campanie de sanatate prin care ne dorim sa incurajam persoanele diagnosticate cu diabet zaharat sa practice sport pentru multiplele... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

