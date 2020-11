Campanie împotriva contrabandei cu ţigarete; zona Nord-Est a României, cea mai afectată de piaţa neagră Noul val al campaniei "Contrabanda este crima organizata!" a debutat pe panotaj stradal in judetele de frontiera Timis, Arad, Suceava, Neamt, Iasi, Mehedinti, Dolj, Olt si in Bucuresti, pe postul public de televiziune, canalele regionale TVR Iasi si Cluj, precum si in online, in conditiile in care zona Nord-Est a Romaniei continua sa fie cea mai afectata de piata neagra a tigaretelor, cu un procent de 18,7%, in scadere.



"Comertul ilegal cu tigarete este principala activitate economica in regiunile de frontiera, nefiind perceput ca un pericol social grav, un fenomen infractional care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

