- Nu intotdeauna piața echilibreaza totul, transmite premierul Romaniei Marcel Ciolacu, cu referire la masura de a reduce prețurile la unele alimente de baza.„O sa reușim. Avem parteneri acei mari retaileri, avem producatori și distribuitori. O sa caștigam acest pariu. Nu putem sa nu vedem ca unele…

- Video | Marcel Ciolacu explica intalnirea cu Olaf Scholz: In sfarșit și Romania este un stalp pentru germania, așa cum este și Germania pentru RomaniaPremierul Marcel Ciolacu a vorbit marți seara, la Antena 3, despre vizita din Germania și de ce a ales sa mearga in vizita oficiala pentru a se intalni…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, 4 iulie, intr-o conferința de presa comuna ținuta la Berlin alaturi de cancelarul Olaf Scholz, ca trebuie luate decizii rapide, astfel incat in Romania sa fie trupe militare din Germania in permanența, in actualul context geopolitic generat de invazia Rusiei…

- Olaf Scholz o spune raspicat: Este corect ca Romania sa devina membru al Spațiului Schengen / Marcel Ciolacu face trimitere la 'oameni de stat'Premierul Marcel Ciolacu și cancelarul german Olaf Scholz au vorbit, dupa intalnirea avuta in Germania, despre aderarea Romaniei la Schengen. CITESTE…

- Premierul Marcel Ciolacu a mai bifat un punct in campania sa de imagine. In a doua sa vizita externa, spre Germania, șeful Executivului a ales sa mearga cu un avion de linie. Asta dupa ce, recent, a testat calatoria cu metroul, care i-a deschis apetitul de a face un drum și spre mare cu ministrul Transporturilor,…

- Franta si Germania i-au indemnat pe liderii din Kosovo si Serbia sa organizeze noi alegeri cat de curand posibil in municipalitatile afectate de proteste. Precizarea a fost facuta de președintele francez Emmanuel Macron, la finalul summitului Comunitatii Politice Europene din Republica Moldova. Macron…

- Guvernul german va majora suma forfetara platita celor 16 landuri federale cu 1 miliard de euro in 2023 pentru a acoperi cheltuielile cu refugiatii.Decizia a fost luata de catre guvernul de la Berlin miercuri, seara, insa reuniunea oficialilor nu a dus la un acord cu privire la un regim de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Petre Daea, ministrul Agriculturii, nu a gresit in problema subventiilor de la UE pentru agricultori, ci ca a trebuit sa fie ”tap ispasitor”, scrie News.ro.Ciolacu spune ca de vina a fost comisarul pe Agricultura care nu a luat deciziile in timp realIntrebat,…