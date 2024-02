Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat IPJ Arad. In perioada 23-26 ianuarie a.c., polițiștii Biroului de Protecție a Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu cei ai Secției 5 Rurala Ineu... The post Trei firme aradene, amendate de polițiști pentru lemnul pe care l-au exploatat appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Comunicat IPJ Arad. La data de 26 ianuarie a.c., polițiștii orașului Curtici și cei ai orașului Sebiș, cu sprijinul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad și... The post O singura acțiune a IPJ Arad, peste 70 de sancțiuni contravenționale appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Comunicat. Polițiștii orașului Chișineu-Criș, impreuna cu cei ai Secției 3 Rurala Chișineu-Criș, sub coordonarea procurorului de caz din carul Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș,... The post Percheziții la Șepreuș. Polițiștii au gasit… o arma neletala cu aer comprimat și 81 de pachete…

- Comunicat IPJ Arad.La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 19.17, polițiștii Secției 5 Rurala Ineu au fost sesizați despre un eveniment rutier, soldat... The post „S-au luptat” cu paharele și au ieșit invingatori. Doi aradeni, premiați de polițiști pentru dedicare appeared first on Special Arad ·…

- Comunicat IPJ Arad. In urma investigațiilor efectuate de polițiștii Secției 1 Vlaicu, impreuna cu cei ai Biroului de Investigații Criminale, au fost identificați 2 barbați,... The post Talharii care au jefuit un barbat de 30 de mii de euro intr-o benzinarie din Arad, prinși de polițiștii aradeni appeared…

- Comunicat IPJ Arad. Polițiștii orașului Santana au depistat, in seara zilei de 13 ianuarie, un tanar de 29 de ani, din localitate, in timp ce... The post Tanar din Santana, prins drogat la volan appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat. DGASPC Arad anunța finalizarea implementarii proiectului „Construirea a doua case de tip familial Hansel si Gretel și reabilitarea unui centru de zi și recuperare... The post DGASPC anunța inaugurarea a doua case familiale noi și una reabilitata appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Comunicat IPJ Arad. La nivelul I.P.J. ARAD – Serviciul de Investigații Criminale, zilnic sunt inregistrate numeroase sesizari, cu privire la infracțiuni de inșelaciune in mediul... The post Reomandarile IPJ Arad pentru combatarea fraudelor online appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…