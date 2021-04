Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au deschis o ancheta in cazul unei tinere de 18 ani, care nu a mai revenit la domiciliu. Teodora Iamandei are 18 ani și este eleva la Liceul Pedagogic din Buzau. Joi a plecat de acasa pentru a merge la meditație, insa nu a mai revenit la domiciliu, in Pietroasele. In pus, telefonul mobil…

- Polițiștii din Mizil au reușit sa opreasca, marți dupa-amiaza, o mașina in care se aflau doi dambovițeni și fosta soție a unuia dintre ei, o tanara pe care barbații ar fi luat-o pur și simplu de pe strada.

- Agent principal de poliție Nistor Ionuț și agent de poliție Constantin Alexandru, de la Secția de poliție rurala Maracineni, Buzau, se pregateau sa intre in serviciu la schimbul 3. Intrarea in tura a venit cu un apel de urgența din partea unui tanar, de 26 de ani, care pierduse ultimul autobuz spre…

- Polițiștii buzoieni au trimis dupa gratii o intreaga familie din Buzau, care, ani la rand, a terorizat mai multe persoane carora inițial le imprumutase diverse sume de bani. Cei 7 buzoieni, membri ai clanului Popina din cartierul Mihai Viteazu, sunt acuzați ca cereau clienților dobanzi pe care victimele…

- A scapat de controale mult mai stricte, dar i-au pus capac polițiștii de la TF. Vorbim despre un galațean de 36 de ani, care a fost dat jos din tren in gara Buzau pentru ca pe numele sau era emis un mandat de arestare europeana. Zilele trecute, polițiștii din cadrul Biroul Județean de Poliției Transporturi…

- Politistii buzoieni cauta un adolescent de 14 ani care ar fi plecat voluntar de acasa, din localitatea Naeni, si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112.

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, pe fondul conditiilor meteo specifice de iarna, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a…