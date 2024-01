Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii francezi au blocat vineri una dintre principalele autostrazi care leaga Parisul de orașul nordic Lille și Belgia, provocand blocaje indelungate in trafic, ca parte a protestelor la nivel național pentru prețurile scazute la alimente și birocrația excesiva, transmite digi24.ro .

- Fermierii au blocat vineri (26 ianuarie) una dintre principalele autostrazi din Franța care leaga Parisul de orașul Lille din nordul țarii, de țarile din Benelux și de Marea Britanie, provocand ambuteiaje kilometrice, in timp ce o mișcare de protest la nivel național a provocat primele perturbari majore…

- Fermierii francezi au blocat vineri una dintre principalele autostrazi care leaga Parisul de orașul nordic Lille și Belgia, provocand blocaje indelungate in trafic, ca parte a protestelor la nivel național pentru prețurile scazute la alimente și birocrația excesiva, transmite Reuters.

- Protestele impotriva guvernului s-au extins, joi. Agricultorii francezi au blocat sosele și au golit mai multe camioane cu legume de import. Au cerut protectie fata de importurile ieftine, costurile in crestere si birocratie, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Joi dimineata, viticultorii…

- Primarul PSD a ieșit in strada in incercarea de a le explica protestatarilor ca trebuie sa respecte legea. Edilul a fost la un pas sa fie linșat de oameni. Protestatarii au plecat cu utilajele in jurul localitații Afumați, in aceasta dupa-amiaza.Se circula bara la bara. Șoferii merg incet cu tractoarele…

- UPDATE 16.30 - Protestatarii au plecat cu utilajele in jurul localitații Afumați. Se circula bara la bara. Șoferii merg incet cu tractoarele și tirurile, claxonand in semn de protest.UPDATE 9:00 - Fermierii din Transilvania au hotarat sa se alature colegilor lor din sud și vor protesta timp de 3 zile,…

- Clubul CFR Cluj a anuntat, sambata seara, ca a ajuns la un acord cu Sivasspor pentru transferul jucatorului Kader Keita in Gruia, scrie news.ro.Mijlocasul ivorian, in varsta de 23 de ani, a fost crescut in Franta, la academia celor de la LOSC Lille. Ulterior, Kader a evoluat in primul esalon din…

- Transportatorii si agricultorii care au participat la discutiile cu premierul Marcel Ciolacu au anuntat, la finalul intrevederii, ca li s-a promis ca vor exista grupuri de lucru are vor analiza cele 40 de revendicari, dar protestul va continua, decizia de a ramane in strada fiind a fiecaruia dintre…