Potrivit aplicatiei a Politiei de Frontiera, timpii de asteptare pentru tranzitul camioanelor prin punctele de trecere a frontierei este destul de mare in unele vami. Astfel pentru intrarea in tara a camioanelor se asteapta 480 de minute la Negru Voda, 150 de minute la Calafat, 120 la Siret, cate 60 de minute la Vama Veche, Isaccea, Galati si Nadlac II. Pentru iesirea din tara a camioanelor se asteapta, in medie, 500 de minute la Siret, 240 la Isaccea, 100 de minute la Giurgiu si 60 de minute la Galati. Circulatia autoturismelor se deruleaza destul de lejer. Pentru iesire, este aglomeratie in…