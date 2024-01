Camioane abandonate în mijlocul drumului la intrarea în Capitală. Agenți infiltrați în civil printre protestatari O revolta de amploare zguduie Romania, in special in jurul Capitalei, unde transportatorii și fermierii au parasit camioanele și tractoarele in mijlocul drumului, blocand complet intrarea in București. Tractoarele din Buzau și Braila au fost abandonate pe drumul dintre Afumați și București, iar criza la nivelul Guvernului amplifica tensiunile. Mii de jandarmi și polițiști au fost mobilizați pentru a preveni intrarea protestatarilor cu vehiculele lor in București. In ciuda eforturilor autoritaților, protestatarii acuza forțele de ordine ca au infiltrat agenți in civil pentru a provoca accidente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, George Simion, liderul AUR, a fost huiduit și criticat dur de catre protestatarii adunați in Chiajna, in cadrul manifestației ample a transportatorilor și fermierilor care zguduie Romania. Simion și-a facut apariția alaturi de o echipa de televiziune, insa a fost intampinat cu ostilitate…

- In aceasta seara, George Simion, liderul AUR, a fost huiduit și criticat dur de catre protestatarii adunați in Chiajna, in cadrul manifestației ample a transportatorilor și fermierilor care zguduie Romania. Simion și-a facut apariția alaturi de o echipa de televiziune, insa a fost intampinat cu ostilitate…

- Sunt momente tensionate in Capitala și imprejurimi, dupa ce protestul fermierilor a fost blocat de sute de polițiști și jandarmi. Fermierii și transportatorii au fost amenințați direct de forțele de ordine cu dosare penale daca vor mai bloca traficul din imprejurimile Bucureștiului. Spre exemplu, o…

- Transportatorii au trecut de barajul Poliției, la Chiajna, și se indreapta spre București. Ei striga: „revoluție” și sunt hotarați sa stea cu utilajele in strada pana li se rezolva cerințele.Reprezentanții Cancelariei Prim-ministrului au avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentanți…

- Transportatorii au trecut de barajul Poliției, la Chiajna, și se indreapta spre București. Ei striga: „revoluție” și sunt hotarați sa stea cu utilajele in strada pana li se rezolva cerințele.Reprezentanții Cancelariei Prim-ministrului au avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentanți…

- Sute de transportatori din toata tara participa, joi, la a doua zi de protest, iar camioane din toata tara au pornit catre Bucuresti, pentru a se alatura angajatilor firmelor de transport care protesteaza deja, pe centura Capitalei. Intre timp, o delegatie a transportatorilor discuta cu ministrul Agriculturii…

- Sute de transportatori din toata tara participa, joi, la a doua zi de protest. Camioane din toata tara au pornit catre Bucuresti, pentru a se alatura angajatilor firmelor de transport care protesteaza deja, pe centura Capitalei. Intre timp, o delegatie a transportatorilor a fost primita pentru discutii…

- Fermierii și transportatorii romani vor bloca astazi mai multe drumuri naționale. Ei vor sa mearga in coloana, cu sute de tractoare si camioane, cu cel mult 10 kilometri pe ora, ca sa atraga atentia asupra problemelor pe care le au. Transportatorii și fermierii sunt nemulțumiți de scumpirile asigurarilor…