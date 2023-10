Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Constanta au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mai multe persoane s-au intoxicat cu solutie pentru acarieni, la Caminul de Batrani din Eforie Sud. Sapte varstnici au ajuns la spital, iar alti 20 au fost evacuati.

- Pompierii militari din judetul Constanta au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mai multe persoane s-au intoxicat cu solutie pentru acarieni, la Caminul de Batrani din Eforie Sud. Șapte seniori au ajuns la spital, iar cladirea a fost evacuata, informeaza Replica Online. „Persoane…

- Autoritatile din judetul Constanta au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mai multe persoane s-au intoxicat cu solutie pentru acarieni, la Caminul de Batrani din Eforie Sud. Sapte varstnici au ajuns la spital, alti 20 fiind evacuati, anunța news.ro.”Persoane intoxicate la Caminul…

- In jur de un milion de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in primele sapte zile ale conflictului din Gaza, a estimat duminica agentia ONU care sprijina refugiatii palestinieni, UNWRA, in conditiile in care Fasia Gaza are o populatie de circa 2,3 milioane de persoane. „Se estimeaza…

- Pe DN1 Ploiesti-Brasov se circula in coloana, pe sensul de urcare, in zona localitatii Comarnic, dar si intre statiunile Predeal si Busteni pe sensul de coborare, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR. De asemenea, este aglomeratie si pe si pe DN 39 Constanta – Vama Veche, intre statiunile Eforie Nord…

- Doi barbati disparuți in mare, unul la Vama Veche si celalalt la Eforie Nord, au fost cautati, vineri seara, de autoritati, inclusiv cu scafandri. ISU Constanta a precizat ca scafandrii s-au retras, aproape de miezul noptii, de la ambele locatii (Eforie Nord, Vama Veche), urmand sa reia cautarile sambata…

- Operațiunea dramatica de salvare a avut loc in stațiunea Mamaia, dupa ce oamenii care au format un lanț uman au solicitat ajutorul autoritaților in cazul a cinci persoane care se aflau in pericol de inec, informeaza Ziua de Constanța. Acestea au fost aduse la mal, pentru trei a fost declarat decesul…

- Mai multe nereguli au fost descoperite de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta la punctul de lucru al unei firme care asigura servicii de catering pentru spitalele din Constanta, printre care: vitrine frigorifice neigienizate, hote cu depuneri de grasimi…