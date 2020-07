Stiri pe aceeasi tema

- Printul William, al doilea in ordinea succesiunii la tronului britanic, a sarbatorit in cadru privat duminica implinirea a 38 de ani, informeaza DPA. Kensington Palace a postat pe Twitter o noua fotografie a lui William cu cei trei copii ai sai: printul George, de 6 ani, printesa Charlotte, de 5 ani,…

- Dintr-o sala a Castelului Windsow, Regina a petrecut 20 de minute vorbind cu restul femeilor despre experiențele prin care au trecut și punand intrebari despre presiunile cu care se confrunta. Intr-un videoclip distribuit pe contul de Twitter al Familiei Regale, Regina Elisabeta se arata interesata…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii de peste sapte decenii, sarbatoreste miercuri implinirea varstei de 99 de ani, cu mai putina fanfara decat de obicei, relateaza miercuri Reuters. Philip, ducele de Edinburgh, isi va petrece ziua de nastere in mod privat la…

- Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a Marii Britanii, implinește, miercuri, 99 de ani. El iși va serba ziua de naștere alaturi de regina in izolare, la Castelul Windsor, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza The Guardian. Regina, in varsta de 94 de ani, și Philip mențin astfel regulile…

- Printesa Charlotte a fost surprinsa in timp ce impacheteaza si duce de mancare unor persoane nevoiase aflate in izolare din cauza pandemiei de coronavirus. Mulți oameni au remarcat asemanarea izbitoare dintre Prințesa Charlotte și strabunica acesteia, regina Elisabeta a II-a, pe vremea cand…

- Prințul Louis Arthur Charles, mezinul cuplului britanic regal Kate Middleton și Prințul William, a implinit astazi, 23 aprilie, 2020, doi ani. Evenimentul a fost sarbatorit, ca de obicei, prin publicarea catorva fotografii adorabile cu micuțul, facute chiar de mama lui, Ducesa de Cambridge. Prințul…

- Printul William si sotia sa, Kate, au marcat joi cea de-a doua aniversare a fiului lor cel mic, printul Louis, publicand o serie de fotografii care il infatiseaza pe mezinul familiei realizand un desen in culorile curcubeului, devenit simbol al sperantei in Marea Britanie in timpul pandemiei de COVID-19,…