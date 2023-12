Stiri pe aceeasi tema

- Soldatul de rezerva Gal Eisenkot a murit in timpul operațiunii terestre a armatei israeliene in Gaza, potrivit BBC. Acesta este fiul lui Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al Armatei israeliene și ministru in actualul cabinet de urgența, Gadi Eisenkot a aflat de moartea fiului sau in timpul unei…

- O femeie in varsta de 70 de ani a murit dupa ce a cazut la finalul unui concert al cantarețului britanic Robbie Williams din Sydney, Australia, joia trecuta, transmite BBC. Ea a cazut pe șase randuri de scaune in timpul spectacolului de pe stadionul Allianz și a suferit rani grave la cap. Femeia a fost…

- Actrița Polina Menșik și-a pierdut viața in timp ce dadea un spectacol pentru militarii ruși din estul Ucrainei, potrivit BBC, care citeaza un comunicat al teatrului din Sankt Petresburg unde lucra aceasta. Sala de spectacol a fost lovita de artileria ucraineana pe data de 19 noiembrie. Ucraina a transmis…

- O cunoscuta actrița rusa, Polina Menșih (40 de ani), și-a pierdut viața in timpul unui spectacol in regiunea Donețk, ocupata de armata rusa. Artista a murit ca urmare a bombardamentelor ucrainene care au vizat satul Kumahovo, in timpul unui concert voluntar pentru soldații ruși. Vestea morții lui Menșih…

- Prima teleconferința a noului directorat al companiei Hidroelectrica SA s-a transformat intr-un eșec de imagine și intr-un argument al celor ce atrag atenția asupra procesului viciat de selectare a noilor manageri. Intalnirea online din data de 15 noiembrie a reprezentat prima interacțiune cu acționarii…

- Sute de cladiri au fost „complet distruse” in Fasia Gaza in bombardamentele israeliene din timpul noptii, a anuntat sambata Apararea Civila palestiniana, citata de France Presse. Bombardamentele intense din timpul noptii ”au schimbat peisajul Gazei si al guvernoratelor din nord”, a adaugat el. Fașia…

- O romanca care venea din Londra a fost prinsa cu droguri la ea, in Aeroportul Otopeni din Capitala. In geanta de mana a femeii, polițiștii de frontiera au descoperit 159 de grame de cocaina, in 12 cașete. Potrivit DIICOT, femeia a procurat, transportat și deținut vederea comercializarii, 12 cașete conținand…

- Pasagerii unui zbor British Airways de la Londra la Nisa au trait clipe de cosmar. O femeie de 73 de ani aflata la bord, despre care toata lumea credea ca doarme, era moarta, potrivit Insider. Woman, 73, thought to be asleep on British Airways flight from London to Nice was actually dead: report https://t.co/ERGRusTCi1…