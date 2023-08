Camere de hotel la mare cu 70% mai ieftine, de mâine. Start pentru programul "Litoralul pentru toţi" Programul "Litoralul pentru toti", ajuns la editia cu numarul 42, se deruleaza in perioada 1 - 30 septembrie 2023 si se adreseaza tuturor turistilor care vor sa petreaca un sejur pe litoralul romanesc in extra-sezon. Potrivit unui comunicat al FPTR, remis Agerpres , pachetele turistice sunt cu pana la 70% mai ieftine in comparatie cu tarifele din varf de sezon, majoritatea hotelurilor din acest program pastrand tarifele de anul trecut.Pana in prezent s-au inscris in program 48 de hoteluri din toate statiunile de pe litoral, care pun la dispozitia turistilor un numar de aproximativ 5.000 de locuri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

