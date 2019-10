Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea infrastructurii in zonele aflate sub controlul turc in nordul Siriei, a sustinut Viktor Orban, atentionand ca in caz contrar "mai mult de 3 milioane de migranti" ar putea parasi Turcia pentru a veni in Europa,…

- "Sanctiunile sau amenintarile cu sanctiuni" internationale nu vor face Turcia sa-si opreasca ofensiva militara in nordul Siriei, a afirmat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu intr-un interviu luni citat de agentia DPA, potrivit Agerpres."Sanctiunile sau amenintarile cu sanctiuni nu…

- "Sanctiunile sau amenintarile cu sanctiuni" internationale nu vor face Turcia sa-si opreasca ofensiva militara in nordul Siriei, a afirmat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu intr-un interviu luni citat de agentia DPA. "Sanctiunile sau amenintarile cu sanctiuni nu ne vor opri sa ne exercitam…

- Spania a anuntat marti ca nu va mai vinde Ankarei material militar 'susceptibil sa fie utilizat' in operatiunea lansata de Turcia impotriva fortelor kurde in nordul Siriei, pe care Madridul o dezavueaza, transmite AFP, potrivit Agerpres.Guvernul socialist de la Madrid 'isi exprima condamnarea'…

- Spania a anuntat marti ca nu va mai vinde Ankarei material militar 'susceptibil sa fie utilizat' in operatiunea lansata de Turcia impotriva fortelor kurde in nordul Siriei, pe care Madridul o dezavueaza, transmite AFP. Guvernul socialist de la Madrid 'isi exprima condamnarea' fata de…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana vor discuta luni despre ofensiva militara lansata de Turcia impotriva militiilor kurde din nordul Siriei si vor dezbate posibilitatea de a impune sanctiuni Ankarei, dupa ce au solicitat deja autoritatilor turce sa puna capat incursiunii din cauza impactului…

- Ministrul de externe irakian Mohamed Ali Alhakim, presedinte a sesiunii Ligii Arabe, a condamnat si el ofensiva Turciei in Siria cu prilejul reuniunii de urgenta a acestui organism, solicitata de Egipt. Ofensiva "va exacerba crizele umanitare, va spori suferinta poporului sirian si va intari capacitatea…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a avertizat joi ca Turcia va riposta daca Statele Unite impun sancțiuni pentru incursiunea sa militara în nord-estul Siriei, ce îi vizeaza pe luptatorii kurzi susținuți de Washington, scrie Reuters.Ankara s-ar putea confrunta cu sancțiuni…