- Plenul Senatului a adoptat, marți, o lege de respingere a Ordonanței de Urgența privind majorarea etapizata a alocatiei pentru copii. Proiectul merge la Camera Deputaților, in calitate de for decizional.O lege adoptata anterior de Parlament prevede dublarea alocației pentru copii. Guvernul…

- "Maine, in Parlament, PSD va vota PENTRU cresterea alocatiilor la copii", afirma Marius Budai, marti seara, intr-o postare pe Facebook. El sustine ca ordonanta prin care s-a amanat dublarea alocatiilor va fi respinsa. "Ordonanta de Urgenta a Guvernului Orban-PNL prin care au amanat…