Camera Deputaților a adoptat Legile Educației Pe fondul unor dezbateri susținute, Legile Educației au fost votate de Camera Deputaților și urmeaza sa intre in dezbaterea Senatului. Proiectul noilor legi, susținut de PNL, presupune o reforma necesara adusa sistemului public de invațamant, bazata pe investiții, prioritizarea zonelor defavorizate la alocarea bugetara, dar și un plan coerent care vizeaza succesul pe intreg parcursul [...] Articolul Camera Deputaților a adoptat Legile Educației a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputațților a adoptat decizional proiectul de lege care prevede, printre altele și pedeapsa cu inchisoarea pentru participarea la o incaierare sau faptele privind tulburarea ordinii si linistii publice, prin amenintari sau atingeri grave aduse demnitatii persoanei.

- Legile Educației au fost votate de Camera Deputaților și urmeaza sa intre in dezbaterea Senatului. „Proiectul noilor legi, susținut de PNL, reprezinta o reforma necesara adusa sistemului de invațamant, ai carei principali piloni sunt investițiile, prioritizarea zonelor defavorizate la alocarea bugetara,…

- Proiectul legii invatamantului preuniversitar si proiectul legii invatamantului superior au fost adoptate miercuri de Camera Deputatilor, urmand sa intre in dezbaterea Senatului, transmite News.ro.

- Deputații din comisia pentru Educație au tranșat problema plagiatelor din noua lege a invațamantului universitar: erorile materiale de citare vor fi considerate excepții de la normele de etica universitara.

- Comisia de Buget a Senatului a adoptat proiectul PNL pentru stoparea supra-impozitarii part-time, in ciuda faptului ca PSD s-a abținut. Propunerea inițiata de mine va intra la vot, in Senat, saptamana viitoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Deputul PNL Raluca Turcan anunta miercuri ca in comisia de Buget a Senatului a fost adoptat proiectul PNL pentru stoparea supra-impozitarii part-time, in ciuda faptului ca PSD s-a abtinut. Ea precizeaza ca a atras atentia ca masura va creste munca la negru, iar in raportul intocmit de Ministerul Finantelor…

- Camera Deputaților a adoptat azi Proiectul de Lege pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 (PL-x 383/2022), in calitate de camera decizionala. Astfel, au fost instituite o serie de masuri care vor conduce, cu siguranța, la dezvoltarea sportului nostru național-oina. Data de…

- Proiectul de lege ce prevede ca nu se mai pot obține autorizații pentru jocurile de noroc la 300 de metri de școli, locuri de joaca, banci, așezaminte culturale sau religioase, a fost adoptat de Senat. „La articolul 15 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: c) spatiul propus…