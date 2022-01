Camera cu muniție dintr-un sediu de poliție a fost spartă. Hoții au furat un încărcător cu 17 gloanțe IPJ Giurgiu ancheteaza modul in care un incarcator cu 17 gloanțe a disparut din sediul Poliției Mihailești, din acest județ. Un ofițer de serviciu de la Poliția Mihailești a observat dispariția incarcatorului și i-a anunțat pe șefii sai. Ultima data rastelul fusese verificat cu cateva zile inainte de sfarșitul anului, inainte de Craciun. Conform unor […] The post Camera cu muniție dintr-un sediu de poliție a fost sparta. Hoții au furat un incarcator cu 17 gloanțe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

