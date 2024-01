Calvarul Schengen se poate prelungi. Europarlamentar: „Nu avem o foaie de parcurs pentru frontierele terestre”

Stiri pe aceeasi tema

- Prima mare veste pe care o primesc romanii pe final de an 2023 este cea referitoare la intrarea Romaniei in spațiul Schengen. E drept ca deocamdata doar pe cale aeriana, respectiv maritima, insa autoritațile noastre sunt foarte increzatoare ca va urma tot in 2024 și eliminarea controalele la frontierele…

- Guvernul de la Sofia a transmis duminica, 31 decembrie, ca nu accepta nicio condiție in plus referitoare la preluarea migranților, in ințelegerea cu Austria privind aderarea aeriana și maritima la Schengen, in afara celor din Regulamentul Dublin, relateaza Agerpres, care citeaza agentia de știri bulgara…

- Europarlamentarul REPER, Alin Mituta, a prezentat duminica, 31 decembrie, conditiile cuprinse in decizia si anexele de aderare aerian și maritim la Schengen pentru Romania și Bulgaria și a precizat ca „e o veste buna faptul ca facem acest prim pas concret”, dar ramane de rezolvat problema frontierelor…

- Guvernul Romaniei saluta cu entuziasm decizia adoptata de Consiliul Uniunii Europene, privind eliminarea controalelor la frontierele interne aeriene și navale incepand cu luna martie 2024. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța acestui pas și a declarat ca, dupa 13 ani de eșecuri și umilințe,…

- „Decizia privind intrarea in Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime incepand cu luna martie 2024 este un prim pas important pe care l-am facut astazi. Acest rezultat pozitiv de etapa se datoreaza implicarii active a tuturor instituțiilor cu atribuții in materie, mai ales Ministerul Afacerilor…

- Romania și Bulgaria au anunțat un progres in negocierile cu Viena privind renunțarea la veto-ul Austriei impotriva extinderii spațiului Schengen, dar Ministerul de Interne condus de Gerhard Karner „nu vrea sa aiba nimic de-a face cu acest lucru”, a notat joi seara, 28 decembrie, site-ul publicației…

- Fostul premier Dacian Ciolos, actual europarlamentar, afirma, miercuri seara, ca ”vestile triumfaliste” ale premierului Marcel Ciolacu despre intrarea in spatiul Schengen ar fi cu adevarat importante daca ar exista un acord cu Austria si pentru intrarea cu frontierele terestre, potrivit News.ro. ”Mi-as…

- Olanda a anunțat oficial ca accepta intrarea Bulgariei in Spațiul Schengen și a confirmat, in acest context, ca ar fi fost de acord cu primirea Romaniei in Schengen inca din decembrie 2022, daca situația Romaniei n-ar fi fost corelata cu aceea a Bulgariei. Ambasadoarea Olandei la București, Excelența…