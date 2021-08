Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din California s-a luptat cu o puma care ii atacase fiul de 5 ani. Ea este „adevaratul erou”, spun politistii care au fost chemati la fata locului, citati de The Guardian. Animalul a fost ucis deoarece era agresiv, mai spun ei.

- Ashton Fisher, un baiețel in varsta de 12 ani, refuza sa manance altceva in afara de biscuți și iaurt, alegand doar 2 branduri favorite. Parinții lui au apelat disperați la ajutorul medicilor.

- Clipe de groaza pentru o familie din Botoșani. Un copil de doar noua ani a ajuns la spital in stare critica, iar la scurt timp medicii au constatat ca baiatul se afla in coma alcoolica. Parinții minorului au aflat abia la spital ce a consumat fiul lor, fiind confuzi de starea pe care o prezenta in momentul…

- Un copil de 11 ani a fost ranit, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce tencuiala unui bloc a cazut pe el. Incidentul s-a petrecut pe Șoseaua Alexandriei, in sectorul 5.Potrivit Realitatea PLUS, parinții copilului refuza, insa, transportul la spital. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD care ii acorda…

- Accidentul s-a produs la Piața Sudului, mașina militara a intrat in coliziune cu un alt autoturism care a trecut pe culoarea verde a semaforului.Șoferul și pasagerul mașinii de poliție militara au necesitat ingrijiri medicale și au fost preluați de o ambulanța.Convoiul militar trebuia sa participe la…

- Presedintele FCSB, Valeriu Argaseala a fost implicat intr-un accident rutier in Bucuresti, nopatea trecuta. Patru masini s-au ciocnit, iar o soferita a ajuns la spital din cauza unei dureri in piept si a unei fracturi la deget.

- Nu incercati asta acasa: o adolescenta de 17 ani a impins cu mainile goale o ursoaica care avea o altercatie cu cainii ei, dupa ce ce animalul se aventurase pe zidul curtii familiei sale din sudul Californiei, reusind sa-l puna pe fuga, relateaza AFP. Imaginile acestei intalniri neasteptate si potential…