Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise intr-un accident in care au fost implicate un S.U.V. și o remorca in sudul Californiei, au declarat marți autoritațile, potrivit The New York Times. Accidentul a avut loc pe soseaua statala 115 in zona El Centro, California, un oraș aflat la aproximativ…

- Multe persoane au murit in timp ce degajau zapada, pe masura ce un front de aer rece a adus ninsori abundente in zonele nordice și centrale ale țarii.Un barbat in varsta de 60 de ani a fost gasit decedat intr-o mașina acoperita de zapada in orașul Himi, potrivit Kyodo News.Furtuna de iarna a provocat…

- Cel putin opt persoane au murit si alte aproximativ 240 au fost ranite in urma unei puternice furtuni de iarna care a afectat duminica regiuni costiere situate de-a lungul Marii Japoniei, au relatat media locale, informeaza DPA. Multe persoane au murit in timp ce degajau zapada, pe masura…

- Cel putin opt persoane au murit si alte aproximativ 240 au fost ranite in urma unei puternice furtuni de iarna care a afectat duminica regiuni costiere situate de-a lungul Marii, potrivit Agerpres. Japoniei, au relatat media locale, informeaza DPA. Multe persoane au murit in timp ce…

- O suta de persoane au fost ucise sambata in atacuri comise in doua sate din vestul statului Niger, in ceea ce ar putea fi cel mai grav masacru impotriva civililor in aceasta tara vizata de grupari jihadiste, transmite AFP, citand un responsabil local, potrivit AGERPRES. Citește și: BREAKING…

- Tragedie fara margini! 7 copii și doi adulți, morți intr-un accident cumplit ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Anul 2021 a debutat cu o drama pe șoselele din statul California. Noua oameni, dintre care șapte copii și doi…

- Cel putin 22 de manifestanti au murit in India, mai multi dintre ei din cauza frigului, in ultimele trei saptamani, in contextul protestelor organizate de fermieri la periferiile capitalei New Delhi, a anuntat vineri un reprezentant al sindicatului aflat la originea protestului, citat de dpa, potrivit…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata vineri in urma viiturilor provocate de ploile torentiale in capitala provinciei North Sumatra din Indonezia, informeaza agentia DPA care citeaza un reprezentant al autoritatilor locale. O alta persoana a fost data disparuta in inundatiile care au afectat…